طبيب الأهلي يوضح حالة اللاعبين قبل مواجهة الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور

ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن هناك فحصا مستمرا لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وأن هناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع.

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وكشف عن أن عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مع قرب مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.

وأشار إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور

ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في السابعة مساء اليوم ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على نفس الملعب، في الوقت الذي حرص فيه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، على استقبال بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، فور الوصول إلى ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الأول في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

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