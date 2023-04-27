اخبار الرياضه

مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن استقباله عروضًا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وكشف كاف في بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني، النقاب عن وجود 6 دول تقدمت بـ4 عروض لاستضافة البطولة.

 

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يوضح كيفية إختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية

 

وتأتي مصر على رأس الدول المتقدمة بملف لاستضافة كان 2027، وذلك بعد استضافة البطولة ذاتها عام 2019، وينافس مصر على حقوق التنظيم كل من الجزائر وبوتسوانا، بالإضافة إلى عرض مشترك من 3 دول وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

 

وسيكون يوم 23 مايو المقبل، هو الموعد النهائي لإرسال ملفات الدول الراغبة في

استضافة البطولة، بجانب توقيع الوثائق اللازمة للتعهدات الحكومية واختيار الملاعب المستضيفة للبطولة.

 

وحدد كاف الفترة من 1 يونيو إلى 23 يوليو المقبلين لإجراء زيارات تفتيشية على الدول الراغبة لاستضافة البطولة.

 

وستقام بطولة أمم أفريقيا شهر يناير لعام 2024 بدولة كوت ديفوار، بعدما تأجلت نسخة 2023 من شهر يونيو إلى شهر يناير المقبل بسبب أحوال الطقس في كوت ديفوار.

 

لمزيد من أخبار اضغط هنا

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا