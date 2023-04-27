مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن استقباله عروضًا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وكشف كاف في بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني، النقاب عن وجود 6 دول تقدمت بـ4 عروض لاستضافة البطولة.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يوضح كيفية إختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية

وتأتي مصر على رأس الدول المتقدمة بملف لاستضافة كان 2027، وذلك بعد استضافة البطولة ذاتها عام 2019، وينافس مصر على حقوق التنظيم كل من الجزائر وبوتسوانا، بالإضافة إلى عرض مشترك من 3 دول وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وسيكون يوم 23 مايو المقبل، هو الموعد النهائي لإرسال ملفات الدول الراغبة في

استضافة البطولة، بجانب توقيع الوثائق اللازمة للتعهدات الحكومية واختيار الملاعب المستضيفة للبطولة.

وحدد كاف الفترة من 1 يونيو إلى 23 يوليو المقبلين لإجراء زيارات تفتيشية على الدول الراغبة لاستضافة البطولة.

وستقام بطولة أمم أفريقيا شهر يناير لعام 2024 بدولة كوت ديفوار، بعدما تأجلت نسخة 2023 من شهر يونيو إلى شهر يناير المقبل بسبب أحوال الطقس في كوت ديفوار.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا