سيدات الأهلي يواجهن الزمالك في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، في الرابعة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

اقرأ أيضًا

مدرب الرجاء السابق: غياب عمرو السولية خبر سار

اختتم الأهلي تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني محمد عادل، الذي أكد خلالها العديد من الجوانب

الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا ببطولة كأس مصر، على حساب الزمالك، بنتيجة 33-22، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا