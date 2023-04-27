مصيلحى: انضمام ثنائي الاتحاد للمنتخب الأولمبى خطوة جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إن زعيم الثغر تلقى فاكساً صباح اليوم يشير إلى طلب انضمام الثنائى عبد الغنى محمد وأحمد بهاء "فهد" لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمعسكر المنتخب الأولمبى الذى سيخوض مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 27 إبريل إلى 30 إبريل الجارى.

وتابع مصيلحى بأن إنضمام لاعبى الاتحاد السكندرى للمنتخب خطوة جيدة للاعبين وللنادي وهو ما يدل على إننا نسير على الطريق الصحيح فضلا على أن اللاعبين

الآخرين بيتم تحميسهم لبذل مزيد من الجهد للإنضمام للمنتخب وهو شرف لأى لاعب

وشدد رئيس نادى الاتحاد السكندرى على أهمية الفترة القادمة مع نهاية الموسم والتى يتم فيها إعادة ترتيب الحسابات وفقا للمعطيات التى قدمها مجلس الادارة وصولا للنتائج التى حققها اللاعبين مشيرا الى الحسم وعدم التهاون من أجل مصلحة نادى الاتحاد

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