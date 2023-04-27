واقعة الرجاء والأهلي .. حبس 30 مشجعاً من جماهير نادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت جهات التحقيق حبس 30 مشجعاً من جماهير نادي الأهلي في الواقعة المعروف إعلامياً بأحداث مباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم وفقاً لصدى البلد .

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية واعترف، المتهمين، بأنهم حاولوا دخول استاد القاهرة دون حملهم تذاكر الحضور للمباراة، وأكدوا في التحقيقات،: احنا كنا عايزين نحضر ماتش الأهلي والرجاء بس احنا مكنش معانا تذاكر".

وانكروا المتهمين أمام جهات التحقيق صلتهم بالمضبوطات وهي عبارة عن اللعاب نارية تستخدم في الافراح " شماريخ".

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين ال 18 تهم مقاومة السلطات، والدخول بدون تذاكر، وحيازة شماريخ، واحداث شغب خارج استاد القاهرة.

وكانت، أمرت نيابة مدينة نصر، باخلاء سبيل 18 متهما على خلفية أحداث مباراة الرجاء والأهلي فى دوري أبطال إفريقيا.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي عدد من جماهير الأهلي لاتهامهم بأعمال شغب في ستاد القاهرة خلال مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهزيمة الأخير بهدفين مقابل لا شيء عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.