شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرصد مكافات خاصة للاعبين للفوز بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادي البنك الأهلي، مكافات خاصة للاعبين ، من أجل تحفيزهم للفوز بكأس رابطة الاندية المصرية المحترفة، وتسجيل اول بطولة للنادي .

ويستعد فريق البنك الاهلى لمواجهة سيراميكا في الدور ربع النهائى لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وطالب بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، من اللاعبين التركيز في مباراة سيراميكا عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كما حرص علي تدريب اللاعبين علي ركلات الجزاء الترجيحية تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إليها.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.