شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد خدمات المثلوثى ودونجا أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خدمات،ثنائى الأبيض التونسى حمزة المثلوثى ونبيل عماد الشهير بـ "دونجا" في مباراة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت 13 مايو المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل حمزة المثلوثي على بطاقتين صفراوين أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز، بينما دونجا نالهما أمام إنبي وأسوان، ولكن الثنائي سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي يوم 5 مايو المقبل، حيث أنها بطولة لها لائحة خاصة.

ورفض المدير الفنى منح اللاعبين راحة عقب مباراة سيراميكا التى أقيمت أمس الأربعاء فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الأبيض انتصاره الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.