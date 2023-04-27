شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير القطبين حائرة ما بين رجال الطائرة بالقاهرة و سيدات اليد فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لألعاب الصالات اليوم الخميس مواجهتين مهمتين على صعيد القطبين الأهلى و الزمالك لسيدات اليد فى صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية و رجال الطائرة فى صالة اتحاد الشرطة بالدراسة .

الأهلى أمام الزمالك فى انطلاق حسم سيدات اليد بالإسماعيلية

تنطلق اليوم الخميس، الدورة المجمعة لسيدات اليد لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم اليون فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة فى تمام الرابعة عصرا ويليه لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم فى السادسة مساء،على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الأهلى أمام الزمالك فى بلاى أوف كأس مصر للطائرة

فيما يلتقى الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن انطلاق منافسات بلاى أوف الدور النهائى من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالدراسة .

وحال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدى بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.