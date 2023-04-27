شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران الأهلى الثانى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وذلك في السابعة مساء اليوم ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على نفس الملعب، في الوقت الذي حرص فيه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، على استقبال بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، فور الوصول إلى ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الأول في المغرب.

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الغزاوي على الاتصالات التي جرت مع كافة الجهات والمسئولين فيما يتعلق بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتلقى رئيس بعثة الأهلي في المغرب، اتصالات عديدة من مسؤلي نادي الرجاء للاطمئنان على الأوضاع في فندق الإقامة والتأكيد على التعاون الكامل لتذليل أية عقبات في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين.