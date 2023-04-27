أوسوريو يعقد جلسة مع حسام عبد المجيد لمنحه الثقة قبل موقعة السوبر

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض لمنحه الثقة للعودة إلى مستواه المعهود قبل مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل.

وطالب أوسوريو حسام عبد المجيد بالتركيز من أجل العودة إلى مستواه، مؤكداً له أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض التي غنى عنها،كما شدد عليه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات للعودة للتشكيل الأساسى.

في سياق مختلف قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي استعدادا للقاء السوبر المحلي.

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة سيراميكا التي أقيمت بالأمس الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

من جانبه شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال: "يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".