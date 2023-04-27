شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تطلق جائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضى البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اطلاق جائزة سنوية للتميز الرياضي البارالمبي للاعبين واللاعبات والفرق والهيئات من أصحاب الابداع والذى يعتبر انجازاتهم نموذجا يسهم في دمج الاشخاص ذوى الاعاقة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة

وقد تم اختيار اسم الدكتور نبيل سالم لتسمى الجائزة بأسمه، باعتباره اهم الرواد في مجال الرياضات البارالمبية، شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من عشرون عاما هذا بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقا ورئيس الكونفدرالية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية والعديد من الاتحادات الدولية .

كان يعمل طبيبا في مجال العظام والطب الطبيعي والتأهيل، وقد أثرى الحياة البارالمبية وساهم فى تطوير الرياضات البارالمبية ونشرها على مستوى الجمهورية والعالم, وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيين البارالمبيين من انجازات على مستوى العالم لتكون الجائزة باسمة

وتم تحديد فترة الترشح للجائزة :

من الان وحتى 30 يوليو 2023 وتكون الجائزة سنوية وسيتم توزيع الجوائز فى احتفال كبير فى شهر ديسمبر من كل عام على هامش الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة .

وحددت اللجنة شروط الترشيح:

1 -أن يكون قد ساهم بإنجازات عالمية أو دولية فى مجال الرياضات البارالمبية.

2 -أن تكون المؤسسة أو الهيئة قد ساهمت فى نشر ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة.

3 -أن يتقدم بالمستندات المعتمدة الموثقة الدالة على ذلك .

4 -الا يحق من وقع عليه الاختيار فى لجنة تقييم المرشحين التقدم للجائزة.

وتمنح الجوائز للفئات التالية.

- جائزة أحسن لاعب بارالمبى

- جائزة أحسن لعبة بارالمبية

- جائزة أحسن مدير فنى أو مدرب

- جائزة أحسن ادارى

- جائزة أحسن نادى أو هيئة رياضية

- جائزة أحسن اتحاد اولمبي او بارالمبى

- جائزة أحسن شخصية عامة ساهمت فى نشر ودمج الرياضات البارالمبية .

واكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بأن تلك الجائزة هى واحده من الافكار والمشروعات التي تعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة القادمة تشجيعا وتكريما للأسرة البارالمبية عن إنجازاتهم الدولية والعالمية واعترافا بمجهوداتهم في نشر الالعاب البارالمبية في المجتمع المصري .

وجارى تشكيل مجلس أمناء الجائزة يكون ذات استقلالية كاملة لإرساء نوع من الشفافية والحيادية لاختيار من يستحق للحصول على الجائزة التي نعمل على استمرارها سنويا تشجيعا واعترافا لأبطالنا البارالمبيين والاتحادات والهيئات الرياضية البارالمبية التي تعمل على نشر الالعاب الرياضية المختلفة ودمج تلك الرياضيين من ذوى الاعاقة في المجتمع .