شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة فنية مع لاعبى الأهلى اليوم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة فنية مع اللاعببن مساء اليوم الخميس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحدد كولر السادسة بتوقيت القاهرة ليجتمع مع اللاعبين والحديث عن بعض النقاط الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

ويتوجه الفريق عقب الاجتماع لملعب العربى الزاولى بالدار البيضاء لخوض ثانى تدريباته فى المغرب.

ووضع مارسيل كولر برنامجا استشفائيا وبدنيا للاعبين فى بداية فقرات المران الجماعى للفريق، الذى أقيم أمس الأربعاء بملعب العربى الزاولى بالدار البيضاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، جميع اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بعضها بالكرة استمرت لمدة 40 دقيقة.

وحرص المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية بدنية واستشفائية، للتخلص من إجهاد السفر وكذلك الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، برئاسة محمد الغزاوى عضو المجلس، إلى الدار البيضاء مساء أول أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غد السبت بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.