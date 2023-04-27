شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فقرة للتدريب على ضربات الجزاء فى مران الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غداً الجمعة فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويأتى التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، تحسبا للجوء لها حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وتأهل إلى ربع نهائى كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبى والإسماعيلى وسيراميكا والبنك الأهلى والمصرى والحرس.

وجاءت مواجهات ربع النهائى كالتالى..

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية:

الجمعة 28 أبريل: الاتحاد × انبي ..7 مساءً (استاد الاسكندرية).

السبت 29 أبريل: المصري × الإسماعيلي ..7 مساءً (استاد برج العرب).

الأحد 30 أبريل: البنك الأهلي × سيراميكا .. 6.30 مساءً (استاد القاهرة).

الأحد 30 أبريل: حرس الحدود × فيوتشر.. 9 مساءً (استاد الحرس).