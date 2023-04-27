كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعببن مساء اليوم الخميس في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وحدد كولر السادسة بتوقيت القاهرة ليجتمع مع اللاعبين والحديث عن بعض النقاط الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

ويتوجه الفريق عقب الاجتماع لملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء لخوض ثاني تدريباته في المغرب.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الرجاء

المحدد لها مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتلقى رئيس بعثة الأهلي في المغرب، اتصالات عديدة من مسؤلي نادي الرجاء للاطمئنان على الأوضاع في فندق الإقامة والتأكيد على التعاون الكامل لتذليل أية عقبات في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين.

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