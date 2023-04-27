طائرة الأهلي يواجه الزمالك في أول لقاءات نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة اليوم الخميس، عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء وتقام على صالة اتحاد الشرطة، واستعد لها الأهلي بشكل قوي، حيث شهدت التدريبات الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الفقرات الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة.

ويعقد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق،

محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويدخل رجال طائرة الأهلي، تلك المواجهة الحاسمة بدافع الفوز في المباراة الأولي للاقتراب من حسم لقب بطولة كأس مصر.

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