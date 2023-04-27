حفل مُبهر لافتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش 2023، والمقامة بميادين العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية خلال الفترة من 25 ابريل وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة 450 رام ورامية يمثلون 59 دولة من مختلف انحاء العالم.
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انطلق حفل الافتتاح بفيديو قصير عن إنجازات الإتحاد المصري للرماية ، وبكلمات للواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري والافريقي للرماية والدكتور عادل رضوان والسيدة ميليس جارود.
حضر حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش كل من: الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء اركان أيمن نعيم ثابت مدير إدارة المشاة بالقوات المسلحة ، السيد اللواء أركان حربمصطفي عبد الفتاح محمد مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة والسيدة ميليس جارد المندوبة الفنية للإتحاد الدولي للرماية.
كما حضر الحفل سمو الشيخ سالمان حمود الصباح رئيس الإتحاد الآسيوي للرماية، والمهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الإتحاد العربي للرماية، و إسلام سعيد مدير الدعاية والمؤتمرات بالبنك الاهلي المصري ، واللواء أيمن الجرجاوي مدير المركز الأوليمبي للرماية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية.