شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز أحمد فتوح لمباراة السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الأبيض للمواجهة المقبلة أمام الأهلى، فى بطولة كأس السوبر، المقرر إقامتها بالإمارات يوم 5 مايو المقبل، وذلك ببرنامج بدنى وفنى قوى فى ظل معاناته من إصابة أبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة أوسوريو إلى تجهيز أحمد فتوح الظهير الأيسر من أجل المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلى خصوصاً أنه يعد اللاعب الأساسي الأول في الجبهة اليسري ثم يأتي من بعده محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة.

في سياق مختلف يؤجل الكولومبي أوسوريو تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز،ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

ويري أوسوريو أن هذه المرحلة تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات، ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل ولكن بسبب ظهور صبحي بمستوى جيد، ورغبته في منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض،حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى،لمدة وصلت إلى 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.