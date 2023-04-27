شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع لاعبى الأهلى سيناريو عبور الرجاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، جلساته مع لاعبى الفريق منذ وصول بعثة الفريق للمغرب فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، ويحرص المدرب السويسري على التحدث مع لاعبي الأهلي بشأن العديد من التعليمات المهمة الخاصة بمباراة الرجاء المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية وعبور "مطب" الرجاء الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء على اللقب الأفريقي في النسخة الحالية.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي اليومين الماضيين عن أهمية الابتعاد عن الشحن الجماهيري والإعلامي الذي لاحظته بعثة الأهلي منذ الوصول إلى أرض المغرب، فالاهتمام باللقاء كبير واضح للغاية لذا نصح المدرب السويسرى لاعبيه بالتعامل الجيد مع المباراة على الصعيد النفسي وشدد لهم على ضرورة بداية المباراة بشكل جيد وعدم إستقبال أهداف لأن هذا هو الطريق الآمن للتأهل بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وحذر كولر للاعبي الأهلي خلال هذه الجلسات من الاعتراض على طاقم التحكيم أو الالتفات لهتافات الجماهير خلال اللقاء المُنتظر؛ وشدد لهم على ضرورة الالتزام بتعليمات طاقم التحكيم وعدم الانشغال بهتافات الجماهير.