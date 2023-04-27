شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات مثيرة للنادى المصرى فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى المصرى لخوض 4 مواجهات قوية فى شهر مايو المقبل، حيث يصطدم الفريق البورسعيدى فى الثالث من شهر مايو بفريق أسوان فى الدورى، ثم يخوض منافسات كأس مصر خلال الفترة بين 6 إلى 12 مايو، وفى 15 مايو يلتقى المصرى مع الداخلية، قبل أن يختتم مواجهات مايو يوم 22 بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى.

وقرّر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، استمرار المعسكر المغلق للفريق فى برج العرب بعد التعادل السلبى مع البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لعلاج السلبيات التى ظهر بها الفريق خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السعى لمصالحة جماهير المصرى عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلى.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.