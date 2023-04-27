شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة فى الزمالك تجتمع خلال أسبوع لمناقشة ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة فى نادى الزمالك الاجتماع خلال أسبوع لمناقشة ملف الصفقات التى سيتم التعاقد معها، وكذلك دراسة ملف تسويق اللاعبين من أجل تكوين فريق قوى قادر على العودة إلى البطولات في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة بنادى الزمالك جلسة رفقة خوان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى من أجل معرفة احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن الكولومبي طالب بمنحه وقت كافٍ من أجل تحديد مصير عدد كبير من اللاعبين الذين سيرحلون خلال الموسم المقبل سواء بشكل نهائي أو على صعيد الإعارة.

في سياق مختلف يؤجل الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز، ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

ويرى أوسوريو أن هذه المرحلة تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل ولكن بسبب ظهور صبحي بمستوى جيد، ورغبته في منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض، حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى، لمدة وصلت إلى 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.