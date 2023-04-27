هالاند يحطم رقم محمد صلاح التاريخي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم النرويجي إيرلنج هالاند من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النجم الدولي المصري محمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفًا في شباك أرسنال.

وسجل هالاند هدفًا في شباك ارسنال ساهم به في فوز مانشستر سيتي على الجانرز بالمباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف مساء أمس على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة البريميرليج.

اقرأ أيضًا:

رقم مميز لـ محمد صلاح على ملعب ويست هام بالدوري الإنجليزي

سجل أهداف السيتي في المباراة كل من كيفن دي بروين "هدفين" وجون ستونز وإيرلنج هالاند في الدقائق 7 و 45 و 54 ، بينما سجل روب هولدينغ هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

هالاند يحطم رقم محمد صلاح

أصبح هالاند أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مكون من "38 مباراة" برصيد 33 هدفًا، متفوقًا على محمد صلاح الذي كان يتصدر المشهد بـ32 هدف حققها في موسم 2017 – 2018.

وخاض هالاند شارك بشكل مباشر في 57 هدفًا (49 هدفًا، 8 تمريرات حاسمة) في 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أي أكثر بـ 15 هدفًا من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام ؟

حقق فريق ليفربول الفوز على وست هام يونايتد

بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الخصم.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على إحصائيات وأرقام محمد صلاح خلال المباراة في السطور التالية:

أطلق محمد صلاح 3 تسديدات على المرمى وبلغت دقة التمرير 84%، كما أنه قام بمراوغة ناجحة.

كما فاز محمد صلاح بـ2 من الثنائيات الهوائية، و1 من الثنائيات الأرضية وقدم 1 عرضية ناجحة، و2 كرات طولية ناجحة.

بهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى النقطة 53 ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط عن فريق توتنهام الذي يحتل المركز السابع بنفس رصيد النقاط.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة