إتحاد الكرة يوضح كيفية إختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، عن كيفية اختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه النسخ المقبلة.

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وتابع عامر حسين في تصريحات اذاعية: " اللوائح واضحة من الموسم الماضي ولكن نحاول إنهاء الموسم قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه ".

وأكمل:" الموعد المبدئي لنهاية مسابقة الدوري المصري هو نصف شهر يوليو المقبل أي قبل بداية البطولات الافريقيه النسخ المقبلة".

وأضاف :" في حالة عدم إنتهاء

مسابقة الدوري قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه سيتم تطبيق اللائحة والاعتماد على ترتيب الأندية في جدول الدوري في الدور الأول".

واختتم:" نحاول إنهاء الدوري قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه حتى ننتهي من هذا الأمر ولا نظلم أحد".

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