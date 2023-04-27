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إتحاد الكرة يوضح كيفية إختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، عن كيفية اختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه النسخ المقبلة.

 

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وتابع عامر حسين في تصريحات اذاعية: " اللوائح واضحة من الموسم الماضي ولكن نحاول إنهاء الموسم قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه ".

وأكمل:" الموعد المبدئي لنهاية مسابقة هو نصف شهر يوليو المقبل أي قبل بداية البطولات الافريقيه النسخ المقبلة".

وأضاف :" في حالة عدم إنتهاء

مسابقة الدوري قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه سيتم تطبيق اللائحة والاعتماد على ترتيب الأندية في جدول الدوري في الدور الأول".

واختتم:" نحاول إنهاء الدوري قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه حتى ننتهي من هذا الأمر ولا نظلم أحد".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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