شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تبحث آلية دخول الجماهير لمباراة الرجاء مع السفارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى مسئولو بعثة النادى الأهلى فى المغرب اتصالات مع نظرائهم فى نادى الرجاء والسفارة المصرية بالمغرب من أجل بحث كيفية دخول جماهير الأحمر المتواجدة فى المغرب مباراة الرجاء المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث مسئولو البعثة الأهلاوية تسهيلات دخول الجماهير للمباراة المهمة سواء الجماهير التى ستسافر من القاهرة لتشجيع الأهلى من القاهرة أو من أفراد الجالية المصرية المتواجدة فى المغرب.

ويأمل مسئولو البعثة فى الاتفاق على آلية جيدة وتسهيلات كبيرة أمام الجماهير لدخول مباراة السبت المرتقبة، لاسيما أن الأهلى فعل نفس الأمر مع جماهير الرجاء التى حضرت لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى، والذى حضره ما يقرب من 52 ألف مُشجع بواقع 50 ألف أهلاوى وألفين من جماهير الرجاء.