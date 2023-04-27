شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على رحيل عبدالباقي جمال.. ورضا شحاتة مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على قبول إعتذار عبد الباقى جمال عن استمراره فى مهام عمله كمدير فنى للفريق .

كما أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل، تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق خلفا للكابتن عبدالباقى جمال.

وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له كالتالى :

أبو المجد مصطفى مدرب عام

محمد العتراوى مدرب مساعد

محمد العقباوي مدرب حراس مرمى

وخسر فريق غزل المحلة أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الفريق المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.