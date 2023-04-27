روي أجواش: فيريرا قرر اعتزال التدريب بعد رحيله عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي روي أجواش المدرب العام السابق لفريق الزمالك أن السبب في تراجع مستوى اللاعبين الأجانب الجدد في الموسم الجاري هو غياب الانسجام.

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وقال أجواش في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "عندما شاهدت نداي في التسجيلات كنت متحمس له وكنت أتوسم فيه خيرا لكن وجهة نظري الانسجام هو السبب في عدم تقديمه مستوى مميز".

وتابع :"سامسون من أكثر اللاعبين الذين تسبب لي في احباط بسبب مستواه الذي اختلف عما كان عليه من قبل، مروان عطية كان من اللاعبين الذين طلبنا التعاقد معه لكني لا أعرف لماذا لم تتم الصفقة".

وأضاف :"أوسوريو مدرب كبير لكنه لا يمتلك عصا سحرية وسيحتاج لوقت حتى تظهر بصماته، السبب الرئيسي في تراجع مستوى الزمالك هذا الموسم

هو الارهاق بسبب تلاحم الموسم كما أن رحيل بعض اللاعبين أثر على الفريق".

وأضاف :"فيريرا لم يكن لديه مشكلة في رحيل إمام عاشور لان المقابل المادي كان كبير وكان من الصعب رفض العرض".

وواصل :" فيريرا قرر اعتزال التدريب بعد تجربته مع الزمالك".

وأشار إلى أن الصفقات الجديدة تم عرضها على الجهاز الفني ووافق فيريرا على ضم زكريا الوردي وسامسون وإبراهيما نداي.

واختتم :"مباراة السوبر المقبلة مهمة للغاية للزمالك وستحدد مستقبل الفريق بصورة كبيرة".

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