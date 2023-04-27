برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام رايو فاليكانو بالدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة خارج ملعبه أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

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باغت فريق رايو فاليكانو ضيفه برشلونة بهجوم قوي في الشوط الأول ونجح في فرض رتمه على ملعب المباراة رغم المحاولات المعتادة من الفريق الكتالوني للسيطرة والاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح رايو فاليكانو في ترجمة تفوقهم بالشوط الأول بعدما سجل الفارو جارسيا هدف التقدم الاول في الدقيقة 19.

ومع بداية الشوط الثاني باغت فران جارسيا نجم رايو فاليكانو البلوجرانا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53

لتتعقد الأمور بالنسبة للاعبي برشلونة.

حاول برشلونة العودة في اللقاء ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 وفرض فريقه ضغطاً هجومياً بحثاً عن إدراك التعادل لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الليجا ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

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