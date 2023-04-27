نشاط دولي مكثف للجولف.. ومشاركة مصرية في بطولة باكستان الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منافسات النسخة 62 من بطولة باكستان الدولية للجولف بمشاركة مصرية للمرة الأولى، ويمثل مصر في البطولة التي تستمر فعالياتها حتى يوم السبت المقبل لاعب منتخبنا الوطني الأول دين نعيم.

وشهد اليوم الأول من المنافسات تسجيل لاعبنا دين نعيم 7 ضربات فوق المعدل.

وفى الوقت نفسه يستعد لاعب منتخبنا الوطني الأول عيسى أبو العلا للمشاركة في بطولة تحدى الإمارات الدولية للجولف إحدى جولات دوري التحدي الأوروبي للمحترفين المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل .

وحصل عيسى أبو العلا على بطاقة المشاركة بعد نتائجه المميزة في البطولات الدولية للمحترفين خلال الفترة

الأخيرة التي شارك فيها داخل وخارج مصر.

يذكر أن الثنائي عيسى أبو العلا ودين نعيم انهيا مشاركتهما مؤخرا في بطولة مينا تور الدولية لمحترفي الجولف والتي أقيمت في ماليزيا وقدما خلالها أداءً طيبا وذلك ضمن برنامج الإعداد والتأهيل لاولمبياد باريس 2024 .

وينفذ إتحاد الجولف برنامجا مكثفا للنشاط الدولى للاعبى المنتخب الوطنى الاول والواعدين ضمن خطة الاعداد والتأهيل الأوليمبى وتحسين التصنيف الدولى للاعبينا.