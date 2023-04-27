بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ليفربول الفوز على وست هام يونايتد بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الخصم.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على إحصائيات وأرقام محمد صلاح خلال المباراة في السطور التالية:

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أطلق محمد صلاح 3 تسديدات على مرمى الخصم، وبلغت دقة التمرير 84%، كما قام الفرعون المصري بمراوغة ناجحة.

وفاز محمد صلاح بـ2 من الثنائيات الهوائية، و1 من الثنائيات الأرضية وقدم 1 عرضية ناجحة، و2 كرات طولية ناجحة.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان، هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

بهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى النقطة 53 ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط عن فريق توتنهام الذي يحتل المركز السابع بنفس رصيد النقاط.

في حين توقف رصيد وست هام عند 34 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البريمييرليج.

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