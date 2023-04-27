مانشستر سيتي يُسقط أرسنال برباعية ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزا غاليا وثمينا على حساب آرسنال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، في قمة لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي مبكرا عن طريق نجمه كيفن دي بروين في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة، وتمريرة من إيرلينج هالاند إلى اللاعب البلجيكي الذي استلمها ومر وراوغ وسدد كرة قوية أرضية، سكنت شباك الحارس رامسديل.

وفي الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، عزز السيتي تقدمه بهدف ثان، برأسية جون ستونز بعد عرضية من كيفين دي بروين، احتسبها الحكم تسلل، لكن أكد الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق السماوي الهدف الثالث، عن طريق دي بروين، بعد تمريرة من إيرلينج هالاند، في الدقيقة 54.

ونجح البديل لياندرو تروسار في صناعة هدف آرسنال الوحيد، بعد تمريرة إلى روب هولدينج الذي سددها مباشرة في الدقيقة 86 من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-1.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر آرسنال، لكن مع مباراتين أقل للفريق السماوي، وإذا فاز بهما سيتصدر بفارق 4 نقاط.

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