شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفض الراحة فى الزمالك ويبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات غدا الخميس في التاسعة صباحا غد الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي استعدادا للقاء السوبر المحلي.

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة غدا عقب مباراة سيراميكا التي أقيمت اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق مختلف، شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال: "يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".

ونجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.