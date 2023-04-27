شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى رجل مباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه اليوم أمام سيراميكا، والتي انتهت لصالح أبناء ميت عقبة بهدف مقابل لا شىء، والتي أقيمت باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدورى.

واستطاع سيف الدين الجزيرى إحراز هدف الفوز لفريقه عندما ارتقى لعرضية زميلة أحمد سيد زيزو في الدقيقة 12 ووضع الكرة برأسه قوية في مرمى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا .

ونجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.