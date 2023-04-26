الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز صعب على سيراميكا في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزا صعبا على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك مواجهة سيراميكا محتلا المركز الرابع في سلم ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة.

وحصد الزمالك نقاطه من 24 مباراة، بواقع 11 انتصارًا و7 تعادلات، فيما تلقى ستة خسائر، وسجل لاعبوه 36 هدفًا واستقبل الفريق 24.

فيما دخل سيراميكا مباراة الزمالك محتلا المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، حصدها من 25 مباراة، إذ فاز في 6 مباريات وتعادل في 12 وخسر سبع مواجهات في الدوري.

أحرز الزمالك هدف الفوز في شباك سيراميكا في الدقيقة 11 برأسية متقنة من سيف الدين الجزيري مستغلًا عرضية أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى.

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وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.

وبدا الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الونش ومحمد عبد الغني وحاتم سكر وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا.

خط الوسط الهجومي: يوسف أسامة نبيه ومحمود شيكابالا وإبراهيما نداي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وبدأ سيراميكا كليوباترا مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن.