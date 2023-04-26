شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يقبل اعتذار عبد الباقى جمال عن استكمال مهمته مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة قبول اعتذار عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام فريق طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.

وخسر فريق غزل المحلة أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ويحتل الفريق المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.