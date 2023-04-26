شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الدين الجزيرى لاعب الهدف الأول لفريقه في شباك سيراميكا في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحى،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – حاتم سكر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيرى – يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

بينما دخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر،خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب ، ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز الأول له بعد التعادل في اللقاء الأول أمام المقاولون العرب بهدفين لمثليهما ، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ11 برصيد 30 نقطة ، ويحتاج أيضا التونسى معين الشعبانى إلى تغيير الصورة السيئة له مع فريقه والإبتعاد عن منطقة شبح الهبوط .



















































