شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج ببطولة الجمهورية لشباب الطائرة بالفوز على الأهلى 3/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق شباب الكرة الطائرة بنادى الزمالك ببطو الجمهورية 19 سنة بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 3/0 فى المباراة الختامية لمنافسة الموسم المحلى 2022/2023.

ويلتقى الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي للرجال مع نظيره الزمالك غدا الخميس، ضمن انطلاق منافسات بلاى أوف الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية. وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.