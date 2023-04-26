شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف "الجزيرى" فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى، أحرز هدف المباراة التونسى سيف الدين الجزيرى في الدقيقة 11 من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو من الجبهة اليمنى.

بدأ الزمالك بهجوم ضاغط من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة الثانية تسنح أول فرص للفريق الأبيض من ضربة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ارتقى لها محمود حمدى الونش الذى وضع الكرة برأسه قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

حاول بعدها لاعبو سيراميكا امتلاك منطقة الوسط وتهدئة اللعب من أجل امتصاص حماس لاعبى الزمالك، في الوقت الذى اعتمد فيه لاعبو الأخير على الهجمات من الجانبين والتي جاءت من إحداها أول هدف للزمالك في الدقيقة 11 من عرضية متقنة للمتألق أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن، ارتقى لها التونسى سيف الدين الجزيرى برأسه قوية شاهدها محمد بسام في مرماه ولم يفعل أي محاولة للتصدى لها.

وقام لاعبو سيراميكا ببناء بعض الهجمات في الربع ساعة الثانية من اللقاء من أجل إحراز هدف التعادل ونجحوا في صناعة بعض الفرص التي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، قابله يقظة وحرص من مدافعى الزمالك.

انفتح اللقاء على المرميين وأصبحت فرصة هنا وأخرى هناك وفى الدقيقة 23 يحصل التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك على الكارت الأصفر بسبب تدخل قوى مع محمد شكرى لاعب سيراميكا.



وفى الدقيقة 33 أضاع محمد عادل مدافع وسط سيراميكا أخطر فرص فريقه عندما ارتدت له كرة من داخل منطقة الجزاء وهو على بعد خطوات، وأطلق كرة قوية بجانب المرمى وسط اندهاش الجميع بما فيهم اللاعب نفسه في أسهل فرص الشوط الأول.

هجمات قوية من جانب لاعبى سيراميكا الذين نجحوا في امتلاك منطقة الوسط بفضل تحركات ميدو جابر ومحمد إبراهيم ومحمد كناريا، بالإضافة لتحركات صلاح محسن في الجانب الهجومى والذى أضاع أخطر الكرات في الدقيقة 41 من انفراد كامل لمحمد صبحى ولكنه سدد الكرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحى ببراعة.

بعدها يحاول سيراميكا بناء الهجمات بينما يسعى لاعبو الزمالك للإعتماد على الهجمات المرتدة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

بينا بدأ سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.