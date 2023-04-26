شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 العديد من الأخبار، منها المنتخب الأوليمبى يعلن قائمة اللاعبين فى معسكر الإسكندرية، ومحمود البنا حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ويعاونه طاقم مصرى إماراتى، ومباراة الأهلى وبيراميدز مهددة بالتأجيل رغم تحديد موعدها الرسمي .

المنتخب الأوليمبى يعلن قائمة اللاعبين فى معسكر الإسكندرية

أعلن منتخب مصر الأوليمبى عن قائمة الفريق فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجارى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى. طلائع الجيش يهزم غزل المحلة بهدف "جوليوس" فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف نظيف سجله بول جوليوس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي جمعتهمتا مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عن تعيين طاقم تحكيم إماراتى لإدارة مباريات الدور النهائى من بطولة كأس مصر للرجال بين الأهلى والزمالك. نشرت الصفحة الرسمية لشركة بريزنتيشن سبورتس التحضيرات الأخيرة لبطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل. شاهد التحضيرات الأخيرة لبريزنتيشن للتجهيز لبطولة أفريقيا للسلة ثنائى إماراتى لتحكيم مباريات الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر لرجال الطائرة محمود البنا حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ويعاونه طاقم مصرى إماراتى

على لطفى يحرس عرين الأهلى فى 3 مباريات

يعوض على لطفى حارس مرمى الأهلى غياب زميله محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر فى 3 مباريات يخوضها الفريق الأحمر فى شهر مايو، بسبب الإيقاف بعد تعرض الأخير للطرد فى مباراة فريقه ضد سموحة بسبب التعدى بالضرب على أحمد حكم لاعب الفريق السكندرى فى آخر مواجهات الفريق الأحمر بالدورى.

"أسبوع" يفصل نجم فيوتشر عن العودة إلى القاهرة لاستكمال التأهيل

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في قطر، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد أسبوع على أقصى تقدير، وذلك لاستكمال عملية التأهيل مع فريقه.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهددة بالتأجيل رغم تحديد موعدها الرسمي

حددت رابطة الأندية المصرية يوم 13 مايو المقبل موعدا لإقامة مباراة الأهلى ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

5 مايو قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخب الأوليمبى بالمغرب

تقام يوم 5 مايو المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس الرابطة فى الفترة من 25 حتى 30 مايو

حددت رابطة الأندية الفترة من 25 إلى 30 مايو موعدًا لمباريات الدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2022 – 2023.

قمصان: الأهلى قادر على حسم موقعة العودة.. ونقدر قيمة وقوة الرجاء

تحدث سامى قمصان، مدرب الأهلى، عن تحضيرات فريقه لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.