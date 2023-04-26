خاص.. شيحة يكشف حقيقة مشادته مع عضو مجلس الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد شيحة نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حقيقة مشادته مع أحمد جمال فهيم عضو مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية ورحيلة عن النادي.

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وقال محمد شيحة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن أنه لايوجد أي أزمة بينه وبين أحمد فهيم على الإطلاق وأن كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف شيحة قائلاً إن أحمد فهيم بالنسبة له بمثابة الشقيق ولم يحدث بينهم اي خلاف على الإطلاق.

وعن رحيل أحمد فهيم قال شيحة أنه لا يوجد أي قرار برحيل أحمد فهيم وفي حالة رحيل اي شخص سوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي .

وكانت بعض التقارير قد أكدت رحيل أحمد فهيم عن النادي بعد مشادة

كبيرة بينه وبين محمد شيحة.

على جانب آخر ، يدرس حمزة الجمل المدير الفني بالنادي الإسماعيلي فكرة الإستعانة باللاعبين البدلاء في المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي في كأس الرابطة والمقرر لها يوم الخميس القادم.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي تنظيم معسكر مغلق بداية من اليوم استعدادًا لمباراة المصري ، كما عكف الجمل على مشاهدة مباراة البنك الأهلي ضد المصري أمس بالدوري من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق البورسعيدي بالدوري.



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