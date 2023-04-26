إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس في الشوط الأول من نصف نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم إنتر ميلان على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف، في الشوط الأول من منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا لهذا الموسم 2022/2023.

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جاء هدف النيراتزوري الوحيد في الشوط الأول عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 15.

وسيطر إنتر ميلان على مجريات الشوط، حيث وصلت نسبة الاستحواذ 56% لصالح النيراتزوري، بينما 44% لصالح السيدة العجوز.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

أونانا، في حراسة المرمى.

بينما جاء خط الدفاع كالتالي: أكريبي- دارميان- باستوني.

فيما تكون الوسط من: دومفريس- باريلا- دي ماركو- كالهانجولو- مخيتيريان.

والهجوم: مارتينيز- دجيكو.

وكانت مباراة الذهاب بين الثنائي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي شهدها ملعب سان سيرو.

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