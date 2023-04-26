سلامة: زوران قادر على تحقيق حلم جماهير الاتحاد بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد أحمد سلامة عضو مجلس الادارة والمشرف بملف كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن المدير الفنى الصربى زوران لزعيم الثغر، قادر على تحقيق حلم الجماهير بالوصول الى نهائى كأس الرابطة مشيرا الى أن مبارايات بطولة أى كأس لها حسابات أخرى بعيدا عن بطولة الدورى.

وتابع بأن مباراة الاتحاد أمام فريق أنبى المقرر لها الجمعة المقبل فى دور ربع النهائى ليست سهلة ولكنها ممكنة خاصة فى ظل حماس اللاعبين ورغبتهم القوية فى عودة الروح وإسعاد الجماهير.

كما تابع سلامة بأن زوران

شدد على اللاعبين فى المران اليومى الذى تم إستئنافه عقب أجازة العيد على ضرورة تحقيق الفوز فى المبارايات القادمة بالاضافة الى الحفاظ على التواجد بالمربع الذهبى بجدول الدورى.

وأختتم حديثه مؤكدا على أن تعليمات محمد مصيلحى رئيس النادى للجنة الكرة تشدد على ضرورة عدم إهدار النقاط والتمسك بمركز متقدم بمايليق بأسم وتاريخ زعيم الثغر