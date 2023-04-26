تقسيمة قوية بمران الأهلي الأول في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي الأول للأهلي بالمغرب، والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

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وبدأ المران بمحاضرة من جانب كولر، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما أدى حراس المرمى بالفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب

الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

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