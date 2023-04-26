الزمالك يتقدم علي سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 19 من بطولة الدورى المصري.

(إقرأ أيضاً).. كارلوس أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدورى

أحرز الهدف الوحيد في هذا الشوط سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها سيف الجزيري برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

يذكر أن أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء

اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولعب الزمالك بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد صبحى .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

للمزيد من الأخبار الرياضية عبر بوباة الوفد "إضغط هنا"