شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدف أمام سيراميكا برأسية الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك بهجوم ضاغط من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة الثانية تسنح أول فرص للفريق الأبيض من ضربة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ارتقى لها محمود حمدى الونش الذى وضع الكرة برأسه قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

حاول بعدها لاعبو سيراميكا امتلاك منطقة الوسط وتهدئة اللعب من أجل امتصاص حماس لاعبى الزمالك، في الوقت الذى اعتمد فيه لاعبو الأخير على الهجمات من الجانبين والتي جاءت من إحداها أول هدف للزمالك في الدقيقة 11 من عرضية متقنة للمتألق أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن ارتقى لها التونسى سيف الدين الجزيرى برأسه قوية شاهدها محمد بسام في مرماه ولم يفعل أي محاولة للتصدى لها .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

بينا بدأ سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.