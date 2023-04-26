شكرا لقرائتكم خبر عن 12مدينة ألمانية تستعد لمراسم شعلة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص بمشاركة لاعبي الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 170 دولة، عن مراسم الاحتفال بشعلة الأمل بعد إيقادها في جبال أولمبيك بالعاصمة اليونانية أثينا يوم 7 يونيو في احتفالية وفق القواعد الأولمبية.

تبدأ مراسم الاحتفال بالشعلة يوم 14 يونيو بالعاصمة برلين، ثم تنتقل فى جولة بـ 12 مدينة ألمانية، بمشاركة لاعبى الدول المشاركة بالألعاب والمشاركون منذ يوم 14 وحتى 17 يونيو في برامج استضافة المدن، حيث تستضيف أسن الألمانية أحفاد الفراعنة، ومدينة فيلبيرت بعثة الأردن، وماربورج بعثة الإمارات، وبامبرغ بعثة البحرين، ودويسبورج بعثة السعودية، وهيرنه بعثة العراق، وبراونشفايج بعثة المغرب، واوبرهاوزن بعثة عمان، ودورتموند بعثة فلسطين، وشليسفيغ بعثة قطر، ويوليش بعثة لبنان، وهايليجنهاوس موريتانيا، ولفسبورج بعثة تونس، ولايبزيج بعثة ليبيا، و فريبورج الجزائر، وكونزيلسو بعثة إيران، ومنديج بعثة السودان، وأرندسي بعثة سوريا، ويبلغ أجمالي عدد بعثات المنطقة 1140 فردا من بينهم 700 لاعب ولاعبة.

وتبدأ جولة مراسم الجري بالشعلة بمشاركة 100 من رجال الشرطة وعدد من أشهر الشخصيات السياسية والاجتماعية ونجوم الفن والرياضة، حيث تبدأ اولى جولات الشعلة يوم 14 يونيو بمدينة فورستنفالدة وهي مدينة تقع في براندنبورج، ثم تنتقل إلى رودرسدورف هي بلدية في منطقة ماركيش أوديرلاند، في براندنبورغ بالقرب من برلين، لتصل الى بيرناو باي برلين اوند بانكيتال وهي بلدية في مقاطعة بارنيم في براندنبورج. تقع على بعد 15 كم شمال شرق برلين/ ويختتم جولة الشعلة في هذا اليوم فى إيبرسفيلده .

وفى اليوم الثاني من أيام مراسم الاحتفال بالجري بالشعلة يوم 15 يونيو فتبدأ بمدينة راتنوا وهي مدينة تقع في براندنبورغ. ، ثم تصل الى براندنبورغ أن دير هافيل والتي تقع في براندنبورغ. ، ثم تصل الى كلاينماتشناو اوند تيلتو ، الى أن تصل الى منطقة بوتسدام ميتيلمارك في براندنبورغ والتى تقع في الجنوب الغربي من منطقة ستيجليتز زيليندورف وشرق مدينة بوتسدام. وهى عاصمة ولاية براندنبورغ الفيدرالية في ألمانيا. وتقع على نهر هافل، في المنطقة الجنوبية الغربية من برلين. وهي جزء من المنطقة الحضرية لبرلين وبراندنبورغ. بوتسدام معروفة بوصفها محل الإقامة السابق لملوك بروسيا حتى 1918

وتبدأ اليوم الثالث من أيام الجري بالشعلة يوم 16 يونيو في كوبنيك تربيتو وتشمل منطقة تريبتو كوبينك الواسعة متنزّه تريبتور بارك، وتضمّ النُصب التذكاري الضخم للحرب السوفيتية ومنطقة بلانترفالد التي تتضمن متنزّه سبريبارك الترفيهي المهجور المفتوح للجولات. وتملأ استوديوهات وصالات عرض الفنانين منطقتَي أوبرشونوفايدا ونيديرشونوفايدا التي كانت ذات يوم مناطق صناعية. وتضمّ قاعة فنك هاوس برلين المتعددة الاستخدامات استوديوهات تسجيل وتستضيف حفلات وفعاليات، وكانت مقرًا لراديو ألمانيا الشرقية في السابق.

وتنتقل الشعلة إلى حي مارزاهن هيلرسدورف وهو حي سكني في الغالب، و يشتهر بحديقة جاردنز أوف ذا وورلد، وهي عبارة عن مجمّع لحدائق من الصين واليابان والشرق الأوسط وحدائق عالمية أخرى شُيّدت بمناسبة معرض الحدائق الدولي للعام 1987. يضم الحي مزيجًا من المجمّعات السكنية من حقبة ألمانيا الشرقية وبلدات جذّابة من الحقبة البروسية، منها ألت مارزاهن، وفيها متحف بيزيركسميوزيوم الذي يضم معارض تاريخية عن الحي.

والمحطة الثالثة للشعلة في هذا اليوم تبدأ بليشتنبرغ ويشتهر الحي الواسع بمتحف ستاسي حيث توجد معدات تجسّس وأرشيفات في المقر السابق للشرطة السرية في ألمانيا الشرقية ونُصب هوهنشنهاوزن التذكاري الذي كان سجنًا سابقًا.

وآخر مراسم الجري بالشعلة في هذا اليوم تبدا في حي ميتي الضخم والمزدحم هو مركز برلين الإداري ويضم بوابة براندنبورغ والمؤسسات الفنية في جزيرة المتاحف، بالإضافة إلى محطة قطار هاوبتبانهوف المركزية ذات الطابع المدهش ومتنزه تيرغارتن المترامي الأطراف. وتشتهر الجادات الأنيقة، مثل أونتر دن لندن، والساحات، مثل جيندارمينماركت، بمبانيها التي تم ترميمها قبل الحرب، كما يحتوي سوق هاكيشر التجاري على مقاهٍ ومحلات عصرية في سلسلة من الباحات التي تشبه المتاهة.

أما آخر أيام الجري بالشعلة يوم 17 يونيو فتبدأ في تمبلهوف شونبيرج اوند نويكولن وتُعتبر منطقة نويكولن المتعدّدة الثقافات المنطقة الأكثر تنوّعًا في برلين. وتتضمّن شوارعها المكتظة بالزوّار محلات متعدّدة، بدءًا من أكشاك الحمّص ومحلات المعجنات الشرق أوسطية ووصولاً إلى متاجر التوفير. وتضمّ الشوارع الفرعية الفريدة التي تستقطب الطلاب والفنانين محلات سلع عتيقة وبارات ومقاهٍ عصرية. ويتهافت المتسوّقون إلى السوق التركي على ضفة القناة في شارع ميبيتشوفر لشراء المنتجات الطازجة والتوابل والأقمشة بأسعار زهيدة. وتتميّز منطقة ريكسدورف الصغيرة بطابع قروي بسيط.

والمحطة الثانية هي شارلوتنبورج فيلمرسدورف وتعجّ المنطقة بالمباني الأنيقة من حقبة ما قبل الحرب، كما تضم محلات في شارع كورفورستندام وحول ساحة سافينيبلاتز المشهورة أيضًا بالمطاعم الآسيوية. وشمالاً، يتميز قصر تشارلوتنبيرغ بديكور داخلي باروكي وحدائق منسّقة. ويضم حي ويست إند معرض برلين، الذي يستضيف مؤتمرات ومعارض تجارية، فضلاً عن ملعب أولمبي من ثلاثينيات القرن الماضي وبرج جرس.

وآخر محطات الجري بالشعلة ستكون فى سبانداو يشتهر الحي بحدائقه وممراته المائية، فضلاً عن مدينة شبانداو القديمة الساحرة التي تضمّ منازل نصف خشبية ومقاهي مزدحمة. وشبانداو سيتاديل هي قلعة تعود إلى القرن السادس عشر ويُقام فيها حفلات موسيقية خارجية، وهي تضمّ متحف تاريخ وموطن خفافيش في قبوها. ويقع متحف التاريخ العسكري جنوبًا على طول نهر هافيل في كلادو، ويضمّ مجموعة واسعة تشمل طائرات تعود إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.