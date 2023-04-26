شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم الزمالك بـ صلاح محسن ومحمد إبراهيم وميدو جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

ويخوض معين الشعبانى مدرب سيراميكا اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعثر الفريق في اللقاءات الماضية دفعته للمركز الـ11 والاقتراب أكثر وأكثر من مناطق الهبوط بالرغم من وجود قائمة قوية تستطيع تحقيق نتائج إيجابية أفضل من ذلك .