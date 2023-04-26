شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب ، ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز الأول له بعد التعادل في اللقاء الأول أمام المقاولون العرب بهدفين لمثليهما ، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ11 برصيد 30 نقطة ، ويحتاج أيضا التونسى معين الشعبانى إلى تغيير الصورة السيئة له مع فريقه والإبتعاد عن منطقة شبح الهبوط .

من جانبه عقد أوسوريو أكثر من جلسة مع لاعبي الزمالك وظهر عليه الشدة والحزم من البداية وذلك بتغيير موعد التدريب إلى التاسعة صباحا وفرض نوع من الإلتزام مؤكدا للجميع أنه سيواجه التأخير بغرامات قوية تصل للإبتعاد النهائي عن التشكيلة من أجل عودة الإنتصارات من جديد

ويسعى أوسوريو لتحقيق أول انتصار له مع الفريق من أجل زيادة الثقة بينه وبين الجماهير البيضاء التي تنتظر تقييم المدير الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى في السوبر المحلى في الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات ، والتي يتمنى فيها الجماهير البيضاء الفوز من تحقيق بطولة خلال الموسم الحالي .

في المقابل يخوض معين الشعبانى مدرب سيراميكا اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعثر الفريق في اللقاءات الماضية دفعته للمركز الـ11 والإقتراب أكثر وأكثر من مناطق الهبوط بالرغم من وجود قائمة قوية تستطيع تحقيق نتائج إيجابية أفضل من ذلك .

لذا فقد حرص على الاجتماع بعناصر الخبرة وطالب اللاعبين بضرورة العودة لطريق الإنتصارات من أجل نيل ثقة مجلس الإدارة والإبتعاد عن الهبوط واللعب بهدوء في اللقاءات المقبلة .



شيكابالا



المثلوثى



الونش



أوسوريو