شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم غزل المحلة بهدف "جوليوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف نظيف سجله بول جوليوس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي جمعتهمتا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.

وألغى أحمد الغندور حكم مباراة فريق طلائع الجيش أمام غزل المحلة هدفا لفريق الطلائع بعد تدخل تقنية الفيديو الـVAR، الذى أكد أن الهدف تسلل بسبب تدخل أحد اللاعبين فى حجب الرؤية عن حارس مرمى المحلة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد سمير ، محمد فتح الله.

الوسط: أحمد عبدالرحمن زولا، محمد شحاتة، علي حمدي، أحمد شريف حتحوت

الهجوم: بول جوليوس، كريم طارق، أحمد متعب.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي..

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه.

الهجوم: جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

وعلى دكة البدلاء جلس كل من: أحمد رضا ، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ ، محمود الحضري ، كريم مصطفى ، حازم مرسي ، حميد ماو ، هاني عادل ، تشارلز باسي.