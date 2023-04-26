شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يعلن قائمة اللاعبين فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتخب مصر الأوليمبى عن قائمة الفريق فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجارى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى أولمبياد "باريس 2024" بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في الملحق على تذكرة التأهل الرابعة.

جاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى :علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد نديم (الزمالك) – محمد أحمد السيد "سيحة" (المقاولون العرب).

الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد طارق – (الزمالك) –– حاتم سكر (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – محمد حمدي (إنبي) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد بهاء (الاتحاد السكندري) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية).

الوسط: محمد حسام بيسو (الزمالك) – أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) – مصطفى سعد (سموحة) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد فوزي (المقاولون العرب) – عربي بدر (طلائع الجيش) محمد شحاته (طلائع الجيش) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ولم تشهد القائمة تواجد أى لاعب من الأهلى وبيراميدز لارتباط الثنائى بمباريات فى دور الأبطال الأفريقى والبطولة الكونفدرالية.