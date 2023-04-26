شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ويعاونه طاقم مصرى إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى، المقرر إقامتها فى الأراضى الإماراتية، فى الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.