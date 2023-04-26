شكرا لقرائتكم خبر عن الـVAR يتدخل ويلغى هدفا لطلائع الجيش أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى أحمد الغندور حكم مباراة فريق طلائع الجيش أمام غزل المحلة هدفا لفريق الطلائع بعد تدخل تقنية الفيديو الـ VAR، الذى أكد أن الهدف تسلل بسبب تدخل أحد اللاعبين فى حجب الرؤية عن حارس مرمى المحلة، ليستمر الطلائع فى التقدم بهدف نظيف بعد مرور 6 دقائق فقط من المباراة المقامة على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد سمير ، محمد فتح الله.

الوسط: أحمد عبدالرحمن زولا، محمد شحاتة، علي حمدي، أحمد شريف حتحوت

الهجوم: بول جوليوس، كريم طارق، أحمد متعب.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه.

الهجوم: جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: أحمد رضا ، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ ، محمود الحضري ، كريم مصطفى ، حازم مرسي ، حميد ماو ، هاني عادل ، تشارلز باسي.

ويدخل طلائع الجيش المباراة محتلًا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.